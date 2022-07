La Fiorentina chiude l’allenamento con cross e tiri: che stile Pierozzi! E Sottil segna un gol da cineteca

MOENA – Si è concluso poco fa l’allenamento pomeridiano della Fiorentina al centro sportivo Benatti. Come di consueto, la sessione si è chiusa con una serie di tiri in porta e in particolare con dei traversoni dalle fasce per gli inserimenti degli attaccanti.

In questo caso sono stati coinvolti anche i giocatori che si erano allenati a parte, come Gori e Kouame. A colpire in particolare è stato Niccolò Pierozzi, che si è incaricato di effettuare i cross dimostrando una coordinazione e uno stile di calcio perfetti. Da segnalare tra i vari gol realizzati dai giocatori della Fiorentina quello di Sottil, che si è esibito in uno spettacolare colpo di tacco al volo.