La Fiorentina chiude per un attaccante classe 2002: domani l’arrivo in città

La Fiorentina ha chiuso per un giovane attaccante. Si tratta di Louis Munteanu, rumeno classe 2002 del Viitorul. Il ragazzo vestirà viola per un indennizzo pari a 2 milioni di euro, e il suo arrivo in città è previsto nella giornata di domani. A scriverlo è Gianluca Di Marzio.

