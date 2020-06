La Fiorentina ci ha provato: il futuro di Pedro sarà sì in Italia, ma non a Firenze

Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe in dirittura d’arrivo la trattativa tra la Roma e il Chelsea per portare Pedro nella Capitale. L’attaccante spagnolo firmerà un contratto biennale da 3 milioni a stagione, con opzione per il terzo anno. Anche la Fiorentina

Advertisement

0 0 vote Article Rating

, come vi avevamo raccontato, ci aveva provato per il calciatore dei Blues, che però ha preferito la destinazione giallorossa.