La Fiorentina ci ha provato, ma ha vinto il cuore: tutto fatto per Godin al Cagliari

Tutto fatto per l’arrivo di Diego Godin al Cagliari. Secondo quanto riportato da L’Unione Sarda, l’ormai ex difensore dell’Inter effettuerà oggi pomeriggio a Roma, presso Villa Stuart, le visite mediche per la società rossoblu.

Un blitz nella Capitale prima del ritorno a Milano, per sbrigare le ultime formalità con il club nerazzurro prima di recarsi presumibilmente negli uffici milanesi del presidente del Cagliari, Tommaso Giulini e firmare lì il nuovo contratto biennale con i sardi.

Sfuma, quindi, la possibilità Godin per la Fiorentina. Il club di Rocco Commisso aveva sondato la disponibilità del calciatore, che però ha preferito la Sardegna per una questione di cuore. Sua moglie, infatti, è nata proprio a Cagliari ai tempi della militanza del babbo tra le fila del club sardo.