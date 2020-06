La Fiorentina ci lascia LA PENNA. L’assistente occhio di falco e due gol vengono (giustamente) annullati ai viola. Quell’ammonizione importante a Chiesa che non ci stava

Il campionato post Covid è ripartito anche per la Fiorentina, avversario di turno il Brescia. La gara è stata affidata all’arbitro Federico La Penna di Roma coadiuvato dagli assistenti Villa e Vecchi, Di Paolo come VAR.

Nei primissimi minuti il match è lento con giocate che appaiono scontate, fino al minuto 15′ quando Caceres frana su Dessena intento a raccogliere un cross dalla destra. Per La Penna è rigore con cartellino giallo comminato al difensore viola. Le rondinelle chiedono il rosso per l’uruguagio ma la decisione dell’arbitro romano è perfetta in quanto Dessena non aveva piena disponibilità della palla. Al 22′ giusto il giallo tocca a Ceccherini falloso su Bjarnason, cosi come dieci minuti dopo viene sanzionato Dalbert, in ritardo sempre sull’islandese. Al 35′ lo stesso Dalbert rischia la seconda ammonizione per un contatto con Tonali; La Penna però è bravo a non intervenire e a non lasciarsi ingannare dalle grida di dolore esagerate del giovane talento bresciano.

Si passa alla ripresa e la gara è decisamente più pimpante. Al 49′ Ribery va a segno ma il gol viene annullato per un fuorigioco precedente di Vlahovic. Proprio al serbo, tre minuti più tardi, viene annullata un’altra marcatura, in quanto su cross di Chiesa la palla aveva varcato la linea di fondo campo. Nei due casi bravo il primo assistente Villa. Al 61′ primo giallo anche per gli ospiti, a farne le spese il giovane Papetti per un’entrata su Castrovilli. Al 70′ momento decisivo del match, con la seconda ammonizione a Caceres. Intervento inutile dell’uruguaiano su Torregrossa e così l’ex Juve finisce in anticipo sotto la doccia. Nell’occasione rosso anche per Mister Iachini, di sicuro per qualche parola di troppo. Negli ultimi minuti di gara, il Brescia si chiude e spezza il gioco e arrivano le ammonizioni per Semprini falloso su Chiesa, Spalek su Vlahovic e Torregrossa su Castrovilli. Quasi allo scadere, Chiesa, diffidato, finisce sul taccuino di La Penna per un contatto con Tonali. Il fallo c’è ma il giallo è davvero esagerato: questa volta il fischietto romano si fa condizionare dalla scenata del giovane regista.

In generale possiamo dire che La Penna non ha sbagliato sugli episodi fondamentali del match. Ha qualche sbavatura sulla gestione dei cartellini. Ottima invece la collaborazione dell’intera squadra arbitrale, soprattutto col primo assistente Villa decisivo nell’annullare, ahinoi, giustamente le due reti ai viola.