La Fiorentina ci prova davvero per Vazquez: i dettagli su cartellino e clausola

Arrivano delle conferme sull’interessamento della Fiorentina per Luis Vazquez (LEGGI QUA). Secondo quanto riportato da TMW, la società di Rocco Commisso sarebbe realmente interessata all’attaccante del Boca Juniors, sul cui contratto pende una clausola rescissoria da 15 milioni di dollari, ovvero sia 13,9 milioni di euro.

Nei prossimi giorni la Fiorentina dovrebbe formulare la prima offerta per il classe 2001, in scadenza di contratto nell’estate del 2025 e il cui cartellino è così spartito: il Boca detiene il 70% dei diritti mentre il 30% è del precedente club, ovvero il Patronato.

Per Vazquez, extracomunitario, la trattativa è in fase embrionale e prenderà il via quando la dirigenza al completo (adesso il dg Barone è negli Stati Uniti) sarà in città.