La Fiorentina ci prova per Caicedo. Da Pedro a Cutrone, ecco il valzer degli attaccanti

Un attacco sterile, che fatica a segnare e proporre trame credibili in fase offensiva, a cui presto la società viola potrebbe porre rimedio. Come scrive Calciomercato.com, per gennaio sta prendendo sempre più corpo l’idea di portare a Firenze l’attaccante della Lazio Felipe Caicedo. L’ecuadoriano, che ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2021, costa 5 milioni ed è pronto ad accettare un contratto fino al 2023 da 2,5 milioni di euro.

La chiave che può sbloccare l’affare a gennaio è l’eventuale riscatto del brasiliano Pedro da parte del Flamengo, fissato a 14 milioni più 2 di bonus. Tra giovedì e venerdì la Fiorentina attende una risposta dal club rossonero per l’attaccante, che ha già un accordo fino al 2025 col Flamengo ma piace anche al Porto. In più, i viola non hanno più l’obbligo di riscatto per Cutrone e possono risparmiare così altri 16 milioni di euro. Preso nell’estate di un anno fa per 11 milioni, l’avventura di Pedro in Italia non era decollata tanto che era stato spedito addirittura in Primavera dove ha segnato l’unico gol in maglia viola. Ora però può diventare decisivo per l’arrivo di un nuovo attaccante, per innescare così il valzer degli attaccanti. La Fiorentina ci prova per Caicedo.