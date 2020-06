La Fiorentina coltiva ancora la suggestione Gotze? Klopp: “Ha bisogno di un club che non gli dia troppe responsabilità…”

La seconda storia tra Mario Gotze e il Borussia Dortmund è ormai agli sgoccioli e l’attaccante classe ’92 è stata (o sarà?) suggestione anche per la Fiorentina, vista la sua disponibilità a parametro zero. Intanto il suo ex tecnico Jurgen Klopp ne ha parlato così a Sky Deutschland: “Di solito, quando non si trova accordo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza, è il segnale che il rinnovo non arriverà. Ha bisogno di giocare con continuità, di un club che non gli dia troppe responsabilità. Tornerà a giocare come sa, vedremo ancora il vero Gotze, ma al momento non è possibile che lo faccia a Dortmund, perché in attacco c’è grande qualità. Ha senso che lasci il club e gli auguro buona fortuna. È un calciatore eccezionale con un carattere eccezionale”.

