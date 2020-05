“La Fiorentina come l’Arsenal”, Commisso pensa in grande e non solo con la prima squadra

I sogni in grande che ha il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, non riguardano solo la prima squadra, ma anche la formazione femminile viola. “Voglio che la Fiorentina Women’s diventi sempre più competitiva – ha detto il numero uno gigliato – Abbiamo affrontato e perso in Champions contro l’Arsenal. Ecco voglio raggiungerle e superarle”.

Grandi giocatrici, uno spazio importante nel prossimo centro sportivo che verrà costruito dalla società e una sintonia che per il momento è totale con il tecnico Cincotta. Con questo programma, Commisso punta a raggiungere i vertici anche tra le donne. La sfida alla Juventus è partita.