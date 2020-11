La Fiorentina continua a far bene… alle avversarie. Per qualcuno quella contro i viola è stata “la miglior Roma della stagione”

“Ho visto una grande Roma, trascinata dai tre tenori offensivi e con una linea difensiva solida, impreziosita e rafforzata dalla presenza e dal carisma di Smalling. Contro la Fiorentina ho visto la miglior Roma della stagione“. Si è espresso così a Rete Sport l’ex calciatore Franco Peccenini. Senza dubbio ottima la prestazione della squadra di Fonseca, agevolata da una Fiorentina che non ha saputo opporre resistenza. La Viola è da anni abituata ad esaltare gli avversari, soprattutto quelli in grande crisi. La Roma ovviamente non lo era, ma forse non è un caso che proprio contro la Fiorentina abbia messo in mostra la sua versione migliore.

