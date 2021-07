La Fiorentina continua a lavorare per blindare Vlahovic: c’è distanza sulla clausola

La Fiorentina riparte da Dusan Vlahovic. O almeno, spera di fare così. Nonostante il serbo sia un punto fermo della Viola, la sua permanenza in riva all’Arno è tutt’altro che scontata. Le parti stanno continuando a ragionare del rinnovo di contratto: l’attuale accordo scade nel 2023 e l’intenzione della società è di prolungare fino al 2025 con relativo aumento dell’ingaggio e introduzione di una clausola rescissoria.

È proprio su quest’ultimo aspetto che ci sono le maggiori discussioni: la Fiorentina chiede di inserirne una attorno tra gli ottanta e i cento milioni di euro, mentre l’entourage del giocatore non vuole superare quota cinquanta. Una distanza importante, che difficilmente potrà essere colmata. Anche perché su Vlahovic aumenta l’interesse delle big europee, in particolare del Tottenham in caso di addio di Harry Kane. A riportarlo è Tuttosport.