La Fiorentina continua a ranghi ridotti la preparazione all’Empoli: le condizioni di Odriozola e Bonaventura

La Fiorentina, seppur a ranghi ridotti per le partenze per le Nazionali, continua la preparazione in vista della gara casalinga contro l’Empoli in programma il 3 aprile al Franchi. Osservati speciali ai campini Alvaro Odriozola e Giacomo Bonaventura, di recente acciaccati fisicamente. Il terzino spagnolo è tornato in gruppo con i compagni ed è da considerarsi già recuperato in vista della gara contro i cugini toscani. Il centrocampista viola invece lavora ancora a parte, ma visto il tanto tempo a disposizione prima della gara al Franchi c’è ottimismo sul suo recupero.

Intanto Vincenzo Italiano potrebbe presto rivedere Piatek, infortunatosi al tendine d’Achille con la sua Polonia e potrebbe stare ai box tra le 3 e le 4 settimane. Scalda i motori Arthur Cabral, per sostituirlo nelle prossime gare da titolare. Questo quanto riportato da Radio Bruno.