La Fiorentina continua a seguire Brekalo, ma su di lui ci sono altre due italiane

Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, anche la Fiorentina sarebbe ancora in pressing per Josip Brekalo, esterno croato del Wolfsburg che è pronto a tornare in Serie A dopo l’avventura al Torino della scorsa stagione.

Sul giocatore c’è il forte interesse del Bologna, che vuole regalare a Thiago Motta un bel colpo per la seconda parte di stagione, ma non è la sola. Dall’Italia di registra anche il Monza, che sembra voler provare il colpo per l’attacco.