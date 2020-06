La Fiorentina continua a seguire Thuram, ma in Italia non è da sola. Ecco quanto costa l’attaccante

Nell’ultima partita giocata dal suo Borussia Mönchengladbach contro il Bayern Monaco, Marcus Thuram è uscito per un infortunio, un possibile stiramento. L’episodio non ha di certo frenato l’interesse della Fiorentina per lui, tanto che secondo quanto riporta La Nazione, la società viola sarebbe fortemente interessata al talento francese. Su di lui anche Milan e Juventus, ma i viola sembrano in vantaggio. Prezzo che si aggira intorno ai 15 milioni.

