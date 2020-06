La Fiorentina continua a seguire Vertonghen ma adesso i tempi dovranno accorciarsi

La Fiorentina non molla Vertonghen e al difensore del Tottenham potrebbe piacere un “trasferimento” in Italia. Come scrive La Nazione, questi però dovranno essere i giorni giusti per arrivare a un accordo (o almeno a un preaccordo scritto) visto che per Vertonghen le pretendenti non mancano e – come nel caso del Paris Saint Germain – sul piatto potrebbero esserci più soldi rispetto a quelli offerti dai viola e un palcoscenico internazionale da non sottovalutare.

