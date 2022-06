La Fiorentina continua a trattare con l’Atalanta: non c’è solo Gollini nel mirino

Proseguono i contatti tra Fiorentina e Atalanta: al centro dei discorsi tra le due società c’è Gollini, che potrebbe diventare presto il nuovo numero uno della squadra di Italiano. Nelle ultime ore il Tottenham ha ufficializzato il mancato riscatto, sancendo così il ritorno del portiere a Bergamo, dove però è destinato ad essere solo di passaggio.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, la trattativa è partita da giorni: l’Atalanta ha sondato la possibilità di uno scambio con Kouame, ma nella chiacchierata sono emersi altri nomi. Come quello di Lovato, acquistato dai nerazzurri un anno fa e ceduto in prestito al Cagliari a gennaio. Per il momento si è trattato solo di un sondaggio esplorativo, ma i due club continueranno a parlarne con la Fiorentina interessata anche al prestito.