La Fiorentina continua la sua sagra dei regali al Genoa e ora c’è un vero tabù

Dei 15 punti raccolto fin qui in campionato dal Genoa, ben 4 sono arrivati contro la Fiorentina: una statistica emblematica, che fa seguito ai diversi risultati negativi ottenuti contro i rossoblu nelle ultime stagioni. L’anno scorso nell’inguardabile sfida del 26 maggio, la squadra viola fu in qualche modo clemente con quella ligure: lo 0-0 avrebbe salvato la formazione di Montella ed anche quella di Prandelli, in caso di mancato successo dell’Empoli a Milano con l’Inter. Nella sfida d’andata invece una valanga di occasioni sprecate da Chiesa e company ed un altro 0-0 deludente. Nelle annate precedenti un solo acuto, il 3-2 in rimonta del maggio 2018, mentre l’ultimo successo in casa è firmato addirittura Babacar, nel settembre 2015: erano le prime vittorie di Paulo Sousa, davvero un’era geologica fa.