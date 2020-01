La Fiorentina dà l’assalto al centrocampista. I viola provano a chiudere a breve

Dopo aver preso l’attaccante, la Fiorentina parte all’assalto del centrocampista. Secondo Tuttosport questa è la priorità attuale della dirigenza per quanto riguarda il mercato. Sempre leggendo quello che viene riportato sul quotidiano sportivo, i viola proveranno a chiudere a breve per Alfred Duncan, proprietà Sassuolo e giocatore in testa alle preferenze di Iachini. Questo anche se le richieste iniziali del club neroverde sono state davvero esagerate (non meno di 20 milioni di euro).