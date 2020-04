La Fiorentina dei rimpianti: un sito spagnolo mette in campo la squadra viola dei fenomeni ceduti altrove

La Fiorentina avrebbe tante stelle in rosa se solo non le avesse vendute. Il portale spagnolo 90Min.com, con il giornalista Camilo Guerrero ha messo la squadra viola ai Raggi X analizzando undici giocatori viola che sono esplosi del tutto in altre squadre.

Il portale mette in porta, in un ipotetico 4-3-3, Norberto Neto che da Firenze è arrivato al Barcellona. La difesa è composta da Savic e Nastasic al centro con larghi Cuadrado (arretrato) e Marcos Alonso; il centrocampo invece è formato da Bernardeschi-Borja Valero e Vecino con davanti il trio Salah-Kalinic-Ilicic.

Undici giocatori che sono passati da Firenze, sono cresciuti ma poi sono diventati grandi altrove. Neto ha sicuramente fatto un salto di qualità enorme; per non parlare di Savic, Nastasic e Alonso autentici pilastri delle società d’appartenenza. Situazione diversa per Valero, Vecino e Bernardeschi che dopo inizi positivi si sono accontentati del ruolo di seconde scelte. Kalinic invece continua a vagare senza trovare continuità a differenza di Salah e Ilicic che sono autentici fenomeni al Liverpool e all’Atalanta.

Rimpianti? Molti, ma ora conviene guardare avanti.