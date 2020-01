La Fiorentina deve “avere fame”

La Fiorentina deve continuare ad avere fame. Una fame di vittoria e di gol come quanto visto contro il Napoli. La partita di sabato contro il Genoa è un autentico spartiacque per Beppe Iachini poiché una eventuale vittoria consegnerebbe ai viola la garanzia di essere ritornata in corsa dopo il periodo di down dell’ultimo Montella.

I grifoni, ultimi in classifica, arrivano a Firenze con il morale sotto terra e con la voglia di rivalsa su una situazione non certo positiva. Proprio per questo, la Fiorentina senza Dalbert, dovrà tornare in campo con la fame di vittoria.

Non è una partita scontata, anzi, e proprio per questo Iachini dovrà cercare di infondere grinta, caparbietà e cinismo ad una squadra che non può permettersi di abbassare la china.