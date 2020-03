La Fiorentina deve ridiscutere la posizione di tre giocatori

Ad oggi l’ipotesi più probabile è che la Serie A non possa tornare in campo prima di giugno, magari provando a chiudere la stagione entro la fine di luglio. Parliamo ancora di idee, di supposizioni, perché la situazione attuale non permette programmazione.

Su La Repubblica di oggi ci si concentra su un aspetto particolare. È evidente il fatto che una ripartenza a giugno per molte società comporterebbe, almeno sulla carta, qualche difficoltà soprattutto per i giocatori che hanno la scadenza contrattuale al 30 giugno. La Fiorentina in questo caso avrebbe solo Dalbert, Badelj e Ghezzal da valutare. Per il primo scadrebbe il prestito secco con l’Inter, per il secondo il prestito oneroso con diritto di riscatto con la Lazio. Anche Ghezzal è arrivato dal Leicester con la stessa formula del centrocampista croato. È chiaro che se si dovesse riprendere, il calcio si attrezzerà per ottenere una deroga e un prolungamento degli accordi stipulati la scorsa estate.