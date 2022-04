“La Fiorentina deve tenersi ben stretto Italiano, perché in futuro potrà ambire a piazze più importanti”

L’ex calciatore, oggi commentatore tv, Andrea Agostinelli ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il grande lavoro di Italiano permetterà alla Fiorentina di lottare fino alla fine per l’Europa. I meriti dell’allenatore sono totali, erano anni che non vedevo i viola giocare così. Faccio fatica a trovare un giocatore che non sia migliorato con lui. La Fiorentina farebbe bene a tenersi stretto Italiano, che in futuro sicuramente potrà ambire a piazze più importanti”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina si meriterebbe di arrivare in Europa, anche se non mi piace fare confronti con Lazio e Roma. Ricordiamoci che nelle ultime tre stagione a Firenze si è lottato per la salvezza, ho ancora negli occhi quel triste 0-0 con il Genoa. Castrovilli? Già in Serie B si vedeva che era forte, poi qualcosa non ha funzionato dopo gli elogi iniziali. Ora però sta tornando ai suoi livelli, è l’acquisto migliore della Fiorentina“.