La Fiorentina di Aquilani è scatenata e ora rivede il vertice. Risultati e classifica Primavera

Un successo tennistico, il modo migliore per rientrare dalla sosta, per la Fiorentina Primavera che ieri ha schiantato il Cagliari per 6-0 al “Bozzi”. La squadra di Aquilani così torna verso il vertice della classifica, in attesa delle altre gare, ecco il riepilogo della quarta giornata:

Roma-Atalanta 4-0

Fiorentina-Cagliari 6-0

Classifica: Roma 12, Sassuolo 9, Juventus 7, Fiorentina, Inter 6, Bologna, Lazio, Spal 5, Genoa, Atalanta 4, Empoli, Milan 3, Torino, Sampdoria, Cagliari 1, Ascoli 0.