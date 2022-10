La Fiorentina di Aquilani perde la prima gara ma non il posto play-off. Risultati e classifica Primavera

Imbattuta fino a ieri, la Fiorentina Primavera ha conosciuto anche l’onta della prima sconfitta in un inconsueto scontro diretto con il Frosinone, valso il sorpasso per i ciociari. La squadra di Aquilani resta comunque al vertice, a -3 dalla vetta, in attesa delle gare residue della giornata di oggi. Questi i risultati del settimo turno:

Atalanta-Cesena 5-2

Verona-Torino 1-0

Milan-Empoli 0-1

Juventus-Sampdoria 3-1

Frosinone-Fiorentina 1-0

Roma-Inter

Napoli-Bologna

Lecce-Cagliari

Sassuolo-Udinese

La classifica: Juventus 17, Frosinone 16, Fiorentina 14, Lecce*, Torino 13, Roma*, Empoli 11, Sassuolo*, Bologna* 10, Milan 9, Atalanta, Verona 7, Cagliari*, Sampdoria 6, Cesena 4, Inter*, Napoli* 3, Udinese* 1.

*una gara in meno