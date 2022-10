La Fiorentina di Aquilani si riprende gol, punti e anche zona play-off. La classifica Primavera

Tre sconfitte di fila, forse una realmente meritata perché i k.o. con Atalanta (rimonta subita nel recupero) e Inter (bilancio delle occasioni impietoso per i nerazzurri) ma sta di fatto che la Fiorentina Primavera non vinceva dal 2 ottobre, dal 3-0 interno al Verona. E ieri a Bologna si è ripartiti proprio dal 3-0, con la doppietta di Distefano e la rete di Lucchesi per abbattere e scavalcare i rossoblu. La classifica ora per la squadra viola, in attesa delle altre gare del turno, torna a sorridere e soprattutto torna a offrire uno sguardo sulla zona play-off.

La classifica Primavera: Juventus 20, Roma 20, Frosinone 20, Sassuolo 19, Fiorentina 17, Bologna 16, Lecce 14, Torino 14, Empoli 13, Milan 12, Atalanta 11, Verona 10, Cagliari 10, Napoli 8, Sampdoria 7, Inter 6, Udinese 4, Cesena 4.