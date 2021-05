La Fiorentina di Aquilani, tra le montagne russe e una zona play-out ancora tutta da evitare. Risultati e classifica Primavera

Il successo in Coppa Italia di mercoledì scorso e la dura realtà del campionato, con una salvezza ancora tutta da conquistare e domani pomeriggio la clamorosa riedizione del match di coppa, stavolta però in casa della Lazio e valido per la 21esima giornata. La Fiorentina Primavera di Aquilani se la gioca anche con i biancocelesti, che in classifica seguono ma che all’andata vinsero a Firenze. Nel frattempo il torneo prosegue tra uno scossone e un altro, con un Empoli che deve ancora recuperare due partite dopo il maxi focolaio di qualche settimana fa.

Inter-Sassuolo 3-2

Juventus-Roma 2-2

Spal-Sampdoria 2-1

Ascoli-Torino 0-1

Empoli-Milan

Genoa-Cagliari

Atalanta-Bologna

Lazio-Fiorentina lunedì

Classifica: Inter 40, Roma, Sampdoria 38, Juventus* 36, Spal 35, Sassuolo 31, Empoli*** 29, Atalanta**, Milan*, Genoa* 28, Cagliari*, Fiorentina* 24, Bologna** 22, Lazio**, Torino 16, Ascoli 5.

*una partita in meno