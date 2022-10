“La Fiorentina di un anno fa non c’è più. È stata sostituita da una squadra che ogni tanto è ancora in grado di ricordarsi cos’era nella stagione. I viola sono aggrappati solo alle coppe”

Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, Alberto Polverosi, sul proprio giornale ha pubblicato un commento sulla situazione attuale dei viola: “La Fiorentina di un anno fa non c’è più. È stata sostituita da una squadra che ogni tanto è ancora in grado di ricordarsi cos’era nella stagione scorsa tirando fuori prestazioni tipo quelle con la Juve o col Twente nei play-off di Conference League. Molto più spesso la Fiorentina di quest’anno è monotona, grigia, sicuramente meno continua. Se fa un tempo decente, l’altro è triste”.

E ancora: “In Conference per il 1° posto occorre un’impresa strapiena di gol contro l’Istanbul, ma non dovrebbe scappare il 2° posto che porta a un altro spareggio (16 e 23 febbraio) contro una terza classificata nei gironi di Europa League. In questo momento sono terzi i ciprioti dell’Aek Larnaca e i tedeschi dell’Union Berlino, capolista nella Bundesliga. A due giornate dalla fine, può succedere tutto, ma una cosa certa: la stagione della Fiorentina è aggrappata a queste coppe”.