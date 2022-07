La Fiorentina dice “no” per Igor… e il Rennes fa doppietta in difesa

Ormai una settimana fa la Fiorentina ha rifiutato un’offerta allettante per Igor proveniente dalla Francia. Il brasiliano è uno dei pilastri della difesa viola al fianco di Milenkovic e Italiano ha chiesto alla società di fare muro per blindare Igor, che certamente è stato una delle note più liete della stagione passata.

Nonostante il rifiuto dei viola i francesi del Rennes hanno continuato a muoversi con insistenza sul mercato alla ricerca di difensori per rinforzare la retroguardia. Nel giro di pochi giorni ben due colpi sono stati chiusi dai rossoneri: Theate dal Bologna e Rodon del Tottenham. Non si può dire che il club d’oltralpe abbia perso tempo.

Intanto la Fiorentina si coccola Igor e Italiano non può che sorridere in attesa di conoscere il futuro di Milenkovic e poter così mettere al sicuro la coppia difensiva per la prossima stagione.