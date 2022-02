La Fiorentina domina il Sassuolo per un tempo ma patisce la beffa dell’ultimo trucco di Berardi

Non è bastato un controllo piuttosto predominante per un tempo, il secondo, alla Fiorentina per portare via punti dal ‘Mapei Stadium’: la squadra viola, scrive La Gazzetta dello Sport, è stata protagonista nella ripresa quando i neroverdi si sono abbassati e mai più ripartiti. Fino all’89’ di fatto, il minuto dopo il pareggio di Cabral quando la formazione di Italiano ha cercato goffamente di tutelare il pareggio. Niente da fare, anche se l’1-1 sarebbe stato il risultato giusto ma a dieci secondi di recupero l’ennesimo assist stagionale di Berardi, “il miglior calciatore italiano al momento”, ha permesso a Defrel di siglare il 2-1 definitivo.