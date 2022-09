La Fiorentina domina la classifica italiana dei “buoni acquisti a basso prezzo”: i dettagli

Il report settimanale del CIES ha preso in esame le operazioni di trasferimento effettuate dagli attuali club di top 5 campionati da luglio 2012. Lo studio confronta i valori dei giocatori prima del trasferimento, stimati secondo il modello statistico CIES Football Observatory, e le cifre effettivamente pagate dai club acquirenti.

Per quanto riguarda le squadre della Serie A, in vetta ai club che hanno strapagato i propri giocatori c’è la Juventus, con +233 milioni di euro. Il club bianconero nelle 36 operazioni analizzate ha speso 1,03 miliardi di euro, il 29% in più rispetto al valore dei giocatori (797 milioni). Poi Roma e Napoli, entrambe con oltre 60 milioni di euro di overspending. Seguono poi Atalanta ed Inter con +37 milioni e +34 milioni. Il Milan ha fatto registrare, nelle 43 operazioni effettuate nel decennio, un sovrapprezzo rispetto al valore stimato dei giocatori di soli 2 milioni di euro.

Tra le squadre squadre, che invece hanno risparmiato confrontando la spesa effettuata e il valore dei giocatori acquistati, chi ha fatto meglio è la Fiorentina con 39 milioni investiti in meno rispetto alle stime. Poi Udinese e Lazio rispettivamente con -21 e -8 milioni di euro.