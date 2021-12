La Fiorentina dovrà fare a meno del solo Amrabat… E le sue avversarie? La panoramica sulla Coppa d’Africa

Mancano solo pochi giorni all’inizio della Coppa d’Africa 2022. La competizione continentale prenderà il via domenica 9 gennaio con la partita inaugurale tra Camerun-Burkina Faso e si concluderà con la finalissima in programma domenica 6 febbraio. In questo periodo le squadre di club saranno comunque impegnate nei rispettivi campionati e dovranno fare a meno (Fiorentina compresa) dei giocatori convocati per la CAF.

In casa viola si conta solo l’assenza di Sofyan Amrabat con il Marocco, mentre non sono stati convocati Youssef Maleh (Marocco) e Alfred Duncan (Ghana). Per quanto riguarda i giocatori in prestito, da segnalare la convocazione di Christian Kouame (attualmente all’Anderlecht) con la Costa d’Avorio. Quando torneranno o potrebbero tornare in Italia i giocatori impegnati? Di quali giocatori dovranno fare a meno le prossime avversarie della Fiorentina?

La panoramica sulla Coppa d’Africa e la situazione delle prossime avversarie della Fiorentina

La prima fase della competizione sarà quella a gironi, che partirà appunto il 9 gennaio e terminerà il 20 gennaio. In questa parte non ci saranno ovviamente eliminazioni e nessun giocatore convocato tornerà in Italia prima di questa data. In questo periodo la Fiorentina affronterà Udinese, Torino, Napoli (in Coppa Italia) e Genoa. Anche se la prima partita contro i bianconeri si giocherà il 6 gennaio, cioè prima dell’inizio della CAF, Amrabat non sarà comunque a disposizione di Italiano, visto che sarà già impegnato nel ritiro con la propria nazionale. I friulani non hanno nessun giocatore africano convocato.

La seconda partita interessata sarà Torino-Fiorentina, che si giocherà il 9 gennaio. I granata potranno contare sulla presenza di Wilfried Singo, non convocato con la Costa d’Avorio. Non ci sarà invece Ola Aina, convocato con la sua Nigeria.

Per gli ottavi di Coppa Italia invece la Fiorentina si recherà a Napoli, dove sfiderà i partenopei mercoledì 12 gennaio. Spalletti dovrà sicuramente fare a meno di Adam Ounas (convocato con l’Algeria), Kalidou Koulibaly (convocato con il Senegal) e André Zambo Anguissa (convocato con il Camerun). Assente contro i viola sarà anche Victor Osimhen, convocato dalla Nigeria.

Ci sarà poi Fiorentina-Genoa, fissata per lunedì 17 gennaio. I viola saranno ancora senza Amrabat, mentre i rossoblù avranno a disposizione sia Fares che Ekuban, non convocati da Algeria e Ghana.

Quando la fase a gironi della Coppa d’Africa sarà terminata, la Fiorentina sarà in trasferta a Cagliari per il lunch match del 23 gennaio. Da monitorare per questa partita i possibili passaggi del turno di Marocco e Senegal, nazionali dove militano Amrabat e Keita Baldé. In caso di passaggio agli ottavi di finale i giocatori saranno assenti, se dovessero al contrario essere eliminati la loro presenza sarebbe pressoché scontata visto che l’ultima partita dei gironi la giocano entrambi il 18 gennaio, a cinque giorni dall’impegno in campionato.

Dopo l’impegno contro i sardi, anche in Europa andranno in scena gli impegni delle nazionali e dunque lo stop al campionato, mentre in Camerun andrà avanti la competizione.

L’ultima partita che potrebbe interessare in maniera diretta la Fiorentina e la sua avversaria potrebbe essere Fiorentina-Lazio in programma il week-end del 6 febbraio. Per i biancocelesti l’unico impegnato sarà Akpa-Akpro che, in caso raggiungesse le finali con la sua Costa d’Avorio (in programma il 9 febbraio), dovrà dare forfait per il match in Italia. Stesso discorso vale per Amrabat e il Marocco.

Tutto questo senza contare l’apertura del mercato di gennaio, che potrebbe mischiare di nuovo le carte in tavola anche e proprio visti i tanti impegnati in Coppa d’Africa. Si prospetta un gennaio di fuoco e alla Fiorentina si può dire sia andata tutto sommato bene.