“La Fiorentina è al lavoro con il Real Madrid per Borja Mayoral: sul piatto c’è un prestito con diritto”

Obiettivo di mercato ormai non più segreto è Borja Mayoral, attaccante che alla Roma non gioca veramente mai e che la Fiorentina vorrebbe portare a Firenze per integrare un attacco che si basa per ora sul solo Vlahovic. Come riporta l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini, la società viola è al lavoro con il Real che detiene ancora il suo cartellino: di fatto basterebbe interrompere il prestito con i giallorossi per virarlo verso Firenze:

