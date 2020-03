“La Fiorentina è di un altro livello”. La condanna dei tifosi dell’Atalanta e ora la rivincita di Sportiello

Da Bergamo Marco Sportiello si era separato in modo un po’ brusco in un primo momento, quando pronunciò una frase indigesta ai tifosi atalantini: “La Fiorentina è di un altro livello”. E a quel tempo probabilmente lo era davvero, impegnata in Europa League, a fronte di un’Atalanta che era solo all’inizio della sua scalata con Gasperini. Da lì l’approdo a Firenze, una prima metà di stagione alle spalle di Tatarusanu e poi la titolarità sotto Pioli. La Fiorentina però non lo riscattò nel 2018 e Sportiello tornò quindi a Bergamo, a fare ancora il vice, stavolta di Gollini: ieri sera a Valencia l’ex portiere viola si è preso la scena, nonostante i 3 gol subiti, ma soprattutto una rivincita dopo gli ultimi mesi complicati, passati più in panchina che in campo.