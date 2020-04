La Fiorentina e Gagliardini: Ecco come stanno le cose

Nei giorni scorso è nuovamente rimbalzato l’interesse della Fiorentina per Roberto Gagliardini (LEGGI QUI), centrocampista dell’Inter che in estate potrebbe cambiare squadra. L’ex giocatore dell’Atalanta infatti, non ha confermato quanto di buono fatto con Gasperini ed è finito dietro ai vari Sensi, Barella e Vecino nelle gerarchie di Conte. A 26 anni Gagliardini vorrebbe giocare con continuità, un aspetto che l’Inter e il suo allenatore non possono certo garantirgli. La Fiorentina ci ha provato in passato e soprattutto nel mercato invernale del 2019 (LEGGI QUI) è stata davvero vicina all’acquisto del nativo di Bergamo.

Per il futuro però, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com tramite l’entourage del giocatore, il club viola non sta pensando a Gagliardini, così come il calciatore non ritiene Firenze la piazza giusta. Il motivo è lo stesso: la società di Rocco Commisso è alla ricerca di un centrocampista di valore, uno di quelli che possa fare la differenza, da affiancare a Castrovilli ed Amrabat nella mediana del futuro. E il giocatore dell’Inter non rispecchia questo identikit, per cui non c’è interesse reciproco nell’approfondire un’eventuale trattativa.