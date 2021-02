La Fiorentina e il botto mancato: Tutte le operazioni che non si sono realizzate nel corso dell’ultimo giorno di mercato

Il mercato invernale della Fiorentina si è chiuso senza il botto sperato dai tifosi. Ma i dirigenti non sono stati immobili nel corso dell’ultimo giorno e su La Nazione vengono elencati tutti gli affari che non sono andati a termine.

Montiel per esempio, era in procinto di andare all’Ascoli, ma i marchigiani alla fine gli hanno preferito Parigini. La Fiorentina ha preso Rosati come terzo portiere e vano è risultato il tentativo di inserirsi nella corsa a Mandragora, poi finito al Torino.

Con il Parma sono stati trattati Inglese e Gervinho (e in quest’ottica rientrava l’interesse dei gialloblu per Callejon, rimasto a Firenze). La Fiorentina si è tenuta anche Pulgar. La sostituzione con Torreira non si è potuta realizzare, ma se ne riparlerà in estate.