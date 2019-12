“La Fiorentina è il massimo dei sogni” Iachini arriva e fa da apripista ad un grande nome…

“La Fiorentina è il massimo dei sogni”. Un concetto già espresso in passato e ribadito in queste ore dal nuovo allenatore viola, Giuseppe Iachini. L’accordo con Commisso ed il club prevede un contratto valido fino al 30 giugno 2020. A fine campionato poi lo stesso Commisso valuterà il suo lavoro e le esigenze di una Fiorentina che vuole tornare prima possibile in Europa. La Gazzetta dello Sport specifica come i nomi di Emery e Blanc, contattati nei giorni scorsi, restano nomi buoni per il futuro.