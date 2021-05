“La Fiorentina è in sofferenza perchè dietro stanno facendo punti. Se ci sono così pochi punti e una rosa così importante significa che…”

L’ex calciatore della Lazio Giuliano Giannichedda a Lady Radio ha analizzato così il match contro i biancocelesti in programma sabato alle ore 20:45: “La Fiorentina è in sofferenza perché le squadre dietro, tranne il Benevento, stanno facendo tutte punti. La Lazio non può più sbagliare per entrare in Champions League. Si tratterà di un match difficile per entrambe, Vlahovic è in formissima e comunque i viola ultimamente non hanno fatto male. Delusione viola? Non è colpa di questo o di quell’altro, tutto deve funzionare, dalla società ai calciatori. Se ci sono così pochi punti e una rosa così importante significa che diverse cose non sono andate, il calcio è fatto così.