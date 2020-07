La Fiorentina è indecente, la Sampdoria si rifà sotto ma lascia “lontano” il Lecce. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Un’altra serata penosa per il campionato della Fiorentina, che perde in modo indecente in casa con il Sassuolo: una partita totalmente non giocata dalla squadra viola, che così torna a rischiare e a guardarsi paurosamente indietro. La zona salvezza dista sempre 6 punti perché il Lecce perde ancora in casa contro la Sampdoria, che così torna a -2 dalla Fiorentina. Sugli altri campi, rimonta in extremis del Milan in casa della Spal mentre il Verona vince lo spareggio per l’Europa contro il Parma.

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Lecce-Sampdoria 1-2

Spal-Milan 2-2

Verona-Parma 3-2

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 72, Lazio 68, Inter 64, Atalanta 57, Roma 48, Napoli 45, Milan 43, Verona 42, Parma, Cagliari 39, Bologna 38, Sassuolo 37, Fiorentina, Torino 31, Sampdoria 29, Udinese 28, Genoa 26, Lecce 25, Spal 19, Brescia 18.