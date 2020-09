“La Fiorentina è interessata a Keita Balde”

Inizio a tutto gas per la trasmissione L’Originale di Sky Sport dove, Gianluca di Marzio ha appena dato la notizia che “c’è una nuova idea per l’attacco viola. Ci sono stati contatti tra la Fiorentina e il Monaco Keità Balde. I Viola vogliono riportare in Italia l’ex Lazio. Si parla di un prestito con diritto di riscatto”

Una notizia che spiazza molti e che inserisce un altro nome nell’ipotetico attacco viola. Il giocatore, attualmente, gioca in Francia al Monaco e sarebbe nostalgico del belpaese.