“La Fiorentina è la squadra giusta per Jovic. Ha perso un po’ di fiducia, ma i gol li sa fare e davanti alla porta è molto pericoloso”

L’ex attaccante serbo degli anni ’80 e ’90 Borislav Cvektovic ha parlato a tuttomercatoweb.com dei suoi connazionali arrivati in Serie A. Tra questi c’è anche il neo attaccante della Fiorentina Luka Jovic: “A me piace come giocatore. Al Real era in una squadra dove è difficile farsi spazio. Ma per me la Fiorentina può essere la squadra giusta per Jovic. L’anno scorso ho visto giocare diverse volte i viola e devo dire che si esprimono molto bene. La squadra vuole attaccare sempre, non si chiude, si diverte e penso possa fare bene”.

E ancora: “Spero faccia gol subito per sbloccarsi, è un anno e mezzo che non gioca e ha perso fiducia ma è un centravanti forte, sa fare i gol, davanti alla porta è molto pericoloso. Ripeto, la Fiorentina è la squadra giusta, gioca aperta ed è bella da vedere”.