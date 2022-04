“La Fiorentina è la squadra più in forma, è in un momento magico. Stasera può succedere di tutto”

A Radio Bruno ha parlato il doppio ex di Juventus-Fiorentina Moreno Torricelli. Queste le sue parole sul match di Coppa Italia di stasera: “A Firenze mi accolsero benissimo nonostante il mio passato. Ci fu una grande sinergia e ci togliemmo delle soddisfazioni. Una volta c’erano le sette sorelle con la Fiorentina, oggi il gap è più ampio per via della rosa”

E ancora: “Stasera tutto è possibile. La corsa per l’Europa alla quale stanno partecipando i viola è già un grande risultato. Sono in un momento magico, mi sembra che siano i più in forma di tutti. L’opportunità per la Fiorentina è parecchio appetibile”.