La Fiorentina e…le valutazioni su Ribery

L’ultima immagine di Franck Ribery è uno slalom tra i difensori del Torino che nemmeno Alberto Tomba tra i paletti della Gran Risa. Uno, due, tre dribbling e poi l’appoggio in porta per il suo primo, unico, gol di una stagione maledettamente difficile. Poi, come ricorda il Corriere Fiorentino, l’infortunio muscolare che l’ha costretto a saltare tre partite nelle quali i viola hanno rischiato davvero di affondare. Ora, però, restano 15 gare e la speranza è proprio quella di poter contare sul fuoriclasse francese. Il quale ha saltato 6 delle 24 sfide disputate finora, ossia un quarto di stagione: non poco, anche considerando il peso dell’ingaggio. Sono in corso diverse valutazioni, ma l’unica preoccupazione dell’attaccante è di ripartire da dove aveva lasciato.