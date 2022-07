La Fiorentina è pronta ad abbracciare Jovic: i dettagli sul trasferimento

L’arrivo di Luka Jovic a Firenze è previsto, finalmente, nella giornata odierna. Più precisamente – come riporta il Corriere dello Sport-Stadio – in tarda mattinata, attorno a mezzogiorno. Sarà a quest’orario che l’attaccante serbo inaugurerà la sua avventura alla Fiorentina al termine di una lunga trattativa, in cui però il classe ’97 ha scelto fin da subito di sposare il progetto tecnico viola.

Alla fine Jovic si trasferisce alla Fiorentina a titolo definitivo con un contratto della durata di due anni (con opzione per altre due stagioni) e un ingaggio che sarà pagato a metà tra Madrid e Firenze. Per un totale di 5 milioni di euro, cifra che il serbo continuerà a percepire anche dal 2024, qualora l’attaccante scegliesse di rinnovare il suo accordo coi viola.

Nel caso in cui invece le strade della Fiorentina e di Jovic si dovessero interrompere anzitempo, il 50% dell’incasso dovrà essere devoluto agli spagnoli, che intanto libereranno il giocatore gratis. Una sorta di comproprietà biennale mascherata che permetterà alla società di Commisso di sfruttare a partire dal prossimo gennaio i benefici fiscali del decreto crescita.