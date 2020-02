Curiosa statistica in vista del match tra i rossoneri e la squadra di Iachini che andrà in scena sabato sera allo stadio Franchi. Il Diavolo quando vede viola si trasforma: sono ben 247 le reti messe a segno, un primato rispetto a tutte le altre squadre. La Fiorentina è, inoltre, il secondo team più battuto dal Milan in Serie A (72), davanti solo la Roma con 74 vittorie. Urge assolutamente invertire la rotta, inutile sottolinearlo.