La Fiorentina e quel vizio di un attaccante invernale “usa e getta”

Non è di certo la prima volta che la Fiorentina si trovi alle porte di un mercato di riparazione alla disperata ricerca di un attaccante. Successe lo scorso anno quando alla corte di Pioli arrivò Luis Muriel, che in 19 presenze collezionò 6 reti e aiutò la Fiorentina a evitare l’incubo retrocessione. Un amore quello tra il colombiano e Firenze che non ha fatto in tempo nemmeno a sbocciare, perché solo dopo 6 mesi la Fiorentina lo ha rispedito al Siviglia. Ai precedenti acquisti viola per l’attacco durante il mercato di riparazione non è andata di certo meglio. Nelle ultime 4 stagioni quello che è rimasto di più a Firenze è stato Cristian Tello (un anno e mezzo), acquistato nel gennaio 2016 dal Barcellona in prestito per poi non esercitare il riscatto nell’estate 2017. Poi c’è Mauro Zarate che ha indossato la maglia viola per un anno (da gennaio 2016 a gennaio 2017). Per tutti gli altri acquisti Firenze è stata solo una metà di passaggio, tra chi ha stupito tutti quanti e ha sfiorato il pallone d’oro e chi adesso gioca nel Perugia. Tra gli attaccanti che hanno vestito la maglia solo sei mesi troviamo Diego Falcinelli, Alino Diamanti, il ritorno di Alberto Gilardino e Mohamed Salah.

Anche quest’anno c’è il bisogno di un attaccante che arriverà sicuramente. I nomi sono tanti e la speranza è che il prossimo acquisto offensivo a gennaio non sia “usa e getta” come quelli passati.