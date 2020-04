La Fiorentina e quella ricerca del centrale ‘dal piede buono’: chi sacrificare tra Pezzella e Milenkovic?

Con il campionato di Serie A fermo fino a data destinarsi, in casa Fiorentina ci si interroga sulla squadra del futuro. Uno dei grandi temi, ormai sbandierato da più parti, è che il club viola interverrà sul mercato per l’acquisto di un grande difensore centrale. Un giocatore in grado di trascinare l’intero reparto e che sappia coordinare i compagni, questo l’identikit del calciatore prescelto. Ma anche bravo nella fase d’impostazione, un requisito divenuto ormai centrale nel calcio moderno. Come la Juventus ha Bonucci, l’Inter de Vrij e la Lazio Acerbi, la Fiorentina va alla caccia di un difensore di questo tipo. L’abilità difensiva rimane un requisito fondamentale, ma anche avere ‘il piede delicato‘ diventa una caratteristica importante. E la squadra di Beppe Iachini, in questo momento, non ha giocatori del genere.

Pezzella e Milenkovic infatti, sono sì ottimi quando c’è da marcare il diretto avversario, ma non si può dire lo stesso per la loro capacità d’impostazione. Motivi che spingeranno la Fiorentina a intervenire sul mercato per sopperire a questa carenza. Ed è evidente che uno tra l’argentino e il serbo sia di troppo, a meno di un’improbabile conferma del 3-5-2 anche per il futuro. Chi se ne andrà tra i due? Entrambi, anche se per motivi diversi, potrebbero considerare chiusa la loro avventura in riva all’Arno. Tutto dipenderà dalla scelta del futuro allenatore (conferma di Iachini o arrivo di un nuovo tecnico) e dalle disposizioni che darà agli uomini di mercato viola, Daniele Pradè e Joe Barone.