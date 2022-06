La Fiorentina e quelle avances a Romagnoli… prontamente respinte. Il difensore è a un passo dalla Lazio

A fine stagione Alessio Romagnoli lascerà sicuramente il Milan, e nel suo futuro potrebbe esserci la sua squadra del cuore: la Lazio. Sul corrieredellosport.it, però, emerge un retroscene che riguarda la Fiorentina.

Il club viola avrebbe provato a manifestare il proprio interesse per il difensore, considerando la possibile partenza di Milenkovic. Avances che però, al pari di quelle del Monza, sono state prontamente respinte dal difensore che non vuole altro che la Lazio. Già settimana prossima potrebbe arrivare l’accordo, con il presidente Lotito che annuncerebbe il colpo non prima di luglio.