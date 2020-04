La Fiorentina e quell’interesse per un centrocampista del Torino…

Secondo quanto scrive Tuttosport, per Baselli c’è la Fiorentina, che a suo tempo già si era assicurata Marco Benassi, che a più riprese ha manifestato interesse per l’altro centrocampista granata. Sulla bilancia rientrerà anche la decisione sulla ripresa o meno del campionato in corso. Se si tornerà a giocare si potrà avere una chiara idea di ciò che va frullando per la testa del centrocampista. Il campo, innanzitutto, potrà sciogliere il nodo: in base alle prossime partite si capirà se Baselli è orientato a dare l’addio al Toro, o se invece punta a rilanciare per portare dalla sua una tifoseria mai del tutto convinta dalle sue prestazioni.