La Fiorentina è seconda, dietro solo alla Juventus, in una sfortunata classifica

Interessante la classifica pubblicata sui social dal giornalista sportivo Giovanni Armanini. Tale graduatoria tiene conto degli infortuni subiti dai giocatori in Serie A dall’inizio della stagione divisi per squadre. La Fiorentina si posiziona al secondo posto dietro soltanto alla Juventus (27) con 25 infortuni. Nessuno di questo però risulta essere stato grave (più di 60 giorni di recupero).

Il club viola, nella sfortuna dell’alto numero di acciacchi, è stato fortunato nei tempi di recupero: 261 i giorni totali di prognosi per i giocatori gigliati per recuperare totalmente. 14° posto per la Fiorentina nella seconda classifica, che conta appunto i giorni totali di recupero.