La Fiorentina è sempre più internazionale: Batistuta e Astori rappresentano il viola in Olanda

La Fiorentina è sempre più internazionale. Il progetto di esportazione del brand, tanto voluto dal Presidente Rocco Commisso, ha preso la piega giusta e, ormai, il mondo del calcio è sempre più viola.

Negli scorsi mesi, la rivista olandese di cultura calcistica Staantribune, ha realizzato uno speciale sulla Fiorentina. Questo aveva in copertina Gabriel Omar Batistuta e, nella copertina posteriore, una maglia stilizzata del Capitano Davide Astori. Un omaggio a Firenze, alla Fiorentina e alla Firenze del calcio con ben sei articoli sulla squadra gigliata ed uno sulla splendida tifoseria del C.S Lebowski.

Per tale motivo, Fiorentinanews.com, ha contattato Joris Van de Wier, giornalista della rivista olandese.

Perchè avete realizzato un numero tutto viola? Perchè c’è Batistuta in copertina?

Sulla rivista Staantribune abbiamo realizzato uno speciale sulla Fiorentina, con sei articoli sul club e uno sul C.S.Lebowski. Perchè Batistuta in copertina e Astori dietro? Semplice. Io ho due idoli nel calcio: Matthew Le Tissier e Batigol e ho sempre desiderato fare un articolo sul fuoriclasse argentino. Inoltre io amo Firenze. Sono anche stato a Firenze per scrivere di Fiorentina, vidi il 3-3 contro l’Inter con tutta la questione legata al VAR

Cosa pensano della Fiorentina in Olanda?

Negli anni novanta, in Olanda, c’era uno show televisivo chiamato “Studio Italia”. I più degli olandesi tifavano Milan, perchè c’erano tra giocatori della nostra nazionale, ma la Fiorentina era già abbastanza popolare. Soprattutto per la maglia viola, unica nel suo genere e per giocatori proprio come Batistuta e Rui Costa. Nel numero di Staantribune c’è, inoltre, una intervista ad una tifosa olandese della Fiorentina. Lei ha vissuto a Firenze per un paio d’anni e racconta di quanto importante sia la Fiorentina per i fiorentini.

Ho visto che ha scritto anche del Centro Storico Lebowski, come li ha conosciuti?

Li amo. Stavo cercando una storia a Firenze che non fosse legata alla Fiorentina. Ecco perchè ho conosciuto il Lebowski. Amo la loro filosofia di essere una comunità che si diverte sempre insieme. Sono stato invitato anche ad un loro pranzo, è stato molto divertente vedere “The Dude” ovunque.